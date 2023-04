Mężczyzna i dziecko potrąceni na pasach. Koszmarne nagranie z Mazowsza

Na oznakowanym przejściu dla pieszych w Tarczynie w woj. mazowieckim doszło do potrącenia mężczyzny z dzieckiem - podał portal info112.pl. Policja opublikowała, ku przestrodze, nagranie momentu tego zdarzenia. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na ulicy Komornickiej w Tarczynie. Jak przekazała policja, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącony został 33-letni mężczyzna, który przechodził przez pasy trzymając za rękę swoje dziecko. - Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń, ale doskonale wiemy, że takie sytuacje miewają różne zakończenia. 62-letni kierujący tłumaczył funkcjonariuszom, że pieszych po prostu nie zauważył – poinformowała asp. Magdalena Gąsowska z KPP w Piasecznie. Jak podaje portal info112.pl, kierowca auta osobowego został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. Funkcjonariusze wystąpili z wnioskiem do starosty o możliwość skierowania kierującego na badania w celu oceny stanu psycho-fizycznego.