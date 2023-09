Napięcia na linii polsko-ukraińskiej. "Fatalne dla wizerunku Polski"

"Komunikaty Zełenskiego są wstrzemięźliwe, nie są antagonizujące"

Czy może dojść do poprawy stosunków polsko-ukraińskich? Dr Zaborowski podkreśla, że wszystko zależy od tego, jak wygląda komunikacja bilateralna pomiędzy tymi krajami. - Jeśli wygląda tak, że jest tutaj bezpośrednia linia połączenia, gdzie mówi się, że mamy tutaj problem przez miesiąc, ale po wyborach będzie okej, to jest to do naprawienia - ocenia.