KE nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże. Zełenski reaguje

Komisja Europejska zdecydowała, że nie będzie przedłużać embarga na import zboża z Ukrainy do pięciu krajów, w tym Polski. Informacja ta została podana do publicznej wiadomości, zaznaczając, że od najbliższej soboty Ukraina ma zobowiązanie do wprowadzenia skutecznych środków kontroli eksportu czterech rodzajów zbóż. Celem tych działań jest zapobieganie potencjalnym zakłóceniom na rynku w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które sąsiadują z Ukrainą.