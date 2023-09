Rozbrajają Krym. Półwysep bez "obrony powietrznej" [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Czwartek to 568. dzień rosyjskiej inwazji. "Dwa okręty patrolowe typu Wasilij Bykow rosyjskiej floty zostały uszkodzone na Morzu Czarnym" - poinformowała wieczorem ukraińska armia, która opublikowała wideo z ataku. To kolejny spektakularny cios w armię Putina, która okupuje Półwysep Krymski. Rano Ukraińcy zniszczyli w okolicach Eupatorii instalację obrony przeciwlotniczej Rosji. Celem dronów i pocisków Neptun padły rosyjskie systemy rakietowe S-400. - Dziś jest coś, co należy uczcić: Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy - powiedział Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu. - System obrony powietrznej okupantów na ziemi naszego Krymu został zniszczony - dodał. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.