Rosyjskie linie obrony upadły. Zacięte walki przed kluczowym szlakiem [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Piątek to 569. dzień rosyjskiej inwazji. Spełnił się najczarniejszy koszmar Rosjan - Ukraińcy przegonili ich z Andrijiwki w obwodzie donieckim. Zacięte walki toczą się teraz o Kliszczijiwke, gdzie według sztabu generalnego "Ukraińcy odnoszą częściowe sukcesy". Rosyjskie propagandowe kanały publikują histeryczne komunikaty, w których podkreślają, że jeśli Ukraińcom uda się zdobyć drugą miejscowość to "zyskają oni kontrolę nad większością dróg prowadzących z Bachmutu do Gorłówki". Przecięcie szlaków wstrzyma również dostawy dla armii Putina. Przypominają również, że są to ostatnie linie obrony przed Bachmutem. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.