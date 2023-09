Ukraińcy trafili rosyjską korwetę. Jest potwierdzenie

Tymczasem w sobotę w sieci opublikowano zdjęcie, a na którym widać, jak Samum jest holowany do jednego z czarnomorskich rosyjskich portów. Jak podaje brytyjski analityk militarny H. I. Sutton, nie byłoby w tym nic dziwnego – Rosjanie holują do portu jednostki tych rozmiarów rutynowo – gdyby nie fakt, że okręt ma podejrzanie głęboko zanurzoną sterburtę. A to potwierdza doniesienia, że mógł on zostać trafiony przez ukraińskie drony.