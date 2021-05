Najpiękniejsze polskie słowo. Rywalizacja jest zacięta. Oto czołówka

Gośćmi programu "Newsroom" Wirtualnej Polski byli Igor Zalewski - założyciel Akademii Retoryki oraz Kuba Sienkiewicz - piosenkarz i neurolog. Rozmówcy Agnieszki Kopacz przekazali, jakie słowa zostały zgłoszone w plebiscycie Najpiękniejsze Polskie Słowo. Jednym z nich jest "solidarność" - zgłosił je redaktor naczelny WP Piotr Mieśnik. - Słowo "solidarność" zajmuje w tej chwili w plebiscycie 3. miejsce - przekazał Igor Zalewski i dodał, że faworytami aktualnie są słowa: "czułość" oraz "głębia". - Mnie się podoba również to słowo "głębia", które zaproponował Robert Górski i tutaj parafrazując to słowo, można by się zastanowić, czy nie lepszy byłby "głąb" niż "głębia", ale to też ma konotacje kulinarne wówczas - przekazał Kuba Sienkiewicz. Aby zagłosować w plebiscycie, należy wejść na stronę internetową akademiaretoryki.pl i wybrać słowo, które nam się najbardziej podoba. - Głosować można codziennie do 6 czerwca - przekazał Igor Zalewski.

