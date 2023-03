"Młodzież Plus". Tak rząd rozdaje kasę "swoim" organizacjom

Kilka dni temu w Radiu Zielona Góra poseł zachęcał do udziału do zgłaszania się po środki w ramach Funduszu Młodzieżowego. - To są wasze pieniądze, młodzi ludzie! Te fundusze mają pozwolić wejść w realne działania na rzecz wspierania swojej lokalnej ojczyzny, do czego gorąco zachęcam – mówił Jacek Kurzępa, poseł PIS.