Miller dostał popcorn w programie. Ma dwie uwagi do Hołowni

- Wczoraj widzieliśmy reaktywację PO-PiS-u. PO i PiS głosowali tak samo. Ciekawe czy to jest jednorazowy przypadek - ironizował Leszek Miller. - Gdyby wczoraj posłowie PO zagłosowali tak jak my, to dzisiaj byliby dzisiaj na wszystkich pierwszych stronach z okrzykami "zdrajca, zdrajca, zdrajca", a Tusk miałby co robić. Uniknął tego niebezpieczeństwa - dodał Miller.