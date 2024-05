Milioner oskarżył byłego posła. Proces mają rozstrzygnąć językoznawca, psycholog i IPN

O stresie dewelopera opowiadała też jego asystentka: "Pan Józef się zdenerwował, że nazwano go oligarchą, bo nikt go tak nie krytykował, czuł się urażony, było mu po prostu przykro, że ktoś go tak obraża, też nie znając go (…) Były momenty, że się wkurzał, ale to był bardziej smutek i przygnębienie."