Sędzia skopiował wyrok. Biznesmen chce zawiadomić prokuraturę

Eugeniusz Jasikowski, prezes firmy Develo z Katowic toczy sądowe boje ze znaną spółką developerską JW. Construction. W sprawie zapadło już kilka wyroków, ale ku jego zaskoczeniu w jednym z nich, przedsiębiorca doszukał się skopiowania wcześniejszych postanowień. W sprawie plagiatu chce zawiadomić Prokuraturę.

Zdaniem biznesmena, Sąd Okręgowy w Warszawie skopiował zbyt dużą ilość uzasadnienia sądu I instancji (East News, Fot: Piotr Kamionka)

Chodzi o głośną inwestycję sprzed kilku lat we Wrocławiu, która nie doszła do skutku. W 2009 roku spółka Develo, na czele której stał Eugeniusz Jasikowski, dysponowała gruntami w stolicy Dolnego Śląska. W planach była budowa biurowca o powierzchni 30 tys. metrów kwadratowych. Jasikowski do swojej inwestycji znajduje partnera – znaną firmę deweloperską J.W. Construction z Józefem Wojciechowskim na czele. Panowie zawierają umowę. W ciągu następnych lat obie strony zaczynają się ze sobą spierać i kłócić. W tle jest zmiana koncepcji architektonicznej, uzyskanie kolejnej działki przez firmę Develo, aż w końcu zerwanie umowy przez JW. Construction. Sprawa trafia do sądu. Jasikowski pozywa Wojciechowskiego o odszkodowanie za niewykonanie umowy, z kolei Wojciechowski o zwrotny odkup nieruchomości. Postępowanie trwa cztery lata. Sąd I instancji uznaje, że nieruchomość ma zostać własnością JW Construction, a Jasikowskiemu nakazuje zapłacić 18 mln zł. Apelacja właściciela firmy Develo została oddalona.

W grudniu 2015 roku wyrok w tej sprawie wydaje Sąd Okręgowy Warszawa – Praga. To właśnie ten sąd orzekał w I instancji. Wyrok sporządzał sędzia Błażej

Domagała. Doręczono go biznesmenowi w styczniu. Obszerne uzasadnienie liczy 42 strony. Z kolei w lutym 2016 roku wyrok wydawał Sąd Okręgowy w Warszawie, jako sąd II instancji. Wydał go sędzia Jerzy Kipler. Uzasadnienie do wyroku liczy 37 stron. I jak sprawdziliśmy w sporej części pokrywa się z wcześniejszym wyrokiem. Strony od 6 do 18 zostały praktycznie przepisane w całości.

- Zdumiewające, że uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego jest praktycznie 2/3 skopiowanego tekstu z sądu I instancji. Takie same zdania, przecinki, znaki interpunkcyjne. To wszystko bez powołania się na wcześniejszy wyrok, a także na sędziego, który sporządzał to uzasadnienie. W moim odczuciu, wszystko działo się na zasadzie „kopiuj, wklej”. To dlatego w tej sprawie zawiadomię Prokuraturę Krajową, z prośbą by dokonała rzetelnej oceny dwóch wyroków i sprawdziła, czy nie doszło do złamania przepisów poprzez splagiatowanie wcześniejszego wyroku – mówi nam Eugeniusz Jasikowski, prezes firmy Develo.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego – do którego dotarła Wirtualna Polska – powielanie treści postanowień sądu I instancji „w sposób rażący narusza fundamentalne zasady procesu”. - Oceny tej nie mogą zmienić niewielkie modyfikacje stylistyczne, nie wnoszące niczego odmiennego do merytorycznej strony przedstawianego w uzasadnieniu toku rozumowania sądu, który legł u podstaw takiego a nie innego rozstrzygnięcia sprawy – czytamy w jednym z wyroków Izby Karnej Sądu Najwyższego.

W sprawie zarzutów wobec sędziego Sądu Okręgowego wysłaliśmy pytania do warszawskiego SO. Czekamy na komentarz. Z kolei druga strona postępowania – czyli spółka JW. Construction już wcześniej sygnalizowała, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. - Nieprawdziwe są twierdzenia Pana Eugeniusza Jasikowskiego jakoby zapadły w sprawie wyrok był kuriozalny czy wydany na skutek nierzetelnie prowadzonego postępowania. Postępowania prowadzone były zgodnie z procedurami, zaś ich rozstrzygnięcia pozostają w zgodzie z przepisami prawa - napisała spółka w specjalnym oświadczeniu.