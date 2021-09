Deweloper na wojnie z ministrem z PiS. W tle żądanie 50 tys. zł za każdą wypowiedź

To między innymi za ten komentarz deweloper domaga się przeprosin i wpłaty 100 tys. zł na cel charytatywny. Żąda, by wiceminister nie tylko przeprosił go we wszystkich mediach, w których się wypowiadał, ale także, by pokajał się… z mównicy podczas posiedzenia Sejmu. Domaga się też, by sąd nałożył na polityka całkowity zakaz jakichkolwiek wypowiedzi na jego temat.