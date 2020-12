Poseł chce konfrontacji z milionerem w Sejmie. W tle afera sędziowska z wyrokiem

Przypomnijmy: kilka lat temu w sprawie znanego dewelopera, twórcy giełdowej spółki JW Construction Józefa Wojciechowskiego zapadły dwa niemal jednobrzmiące wyroki. Powtarzały się w nich nawet błędy interpunkcyjne i literówka . Oba wyroki były o tyle newralgiczne, że miały rozstrzygnąć biznesowy spór, którego stawką jest budowa biurowca na atrakcyjnej działce w centrum Wrocławia. W obu sprawach orzeczono na korzyść J.W. Construction. Ogłoszenie obu wyroków nie nagrało się, co w ubiegłym roku ujawniła Wirtualna Polska.

Okoliczności orzeczenia "kopiuj-wklej” od kilkunastu miesięcy bada prokuratura . Śledczy wyjaśniają, jak to możliwe, że w dwóch warszawskich sądach – teoretycznie niezależnie od siebie - zapadły wyroki z niemal identycznymi uzasadnieniami, mimo że przedmiot obu postępowań był odmienny.

Śledztwo od początku było objęte nadzorem Prokuratury Krajowej. Skopiowany wyrok niedawno został też uchylony i odesłany do ponownego rozpatrzenia . Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu tej decyzji stwierdził, że wobec bezrefleksyjnego przeniesienia fragmentów innego orzeczenia sędzia-plagiator Jerzy Kiper, kopiując wyrok, w rzeczywistości "mógł nie dokonać własnych ustaleń". Kiper, który na co dzień jest wiceprezesem Sądu Okręgowego w Warszawie, został też odsunięty od sprawy.

W lipcu tego roku do Sejmu wpłynął wniosek Józefa Wojciechowskiego o uchylenie immunitetu Jacka Żalka . Milioner chce pozwać posła za jego wypowiedzi udzielone tygodnikowi "Sieci", który w ubiegłym roku opublikował obszerny artykuł poświęcony biznesom dewelopera i sporom sądowym z jego udziałem.

Chodzi m.in. o cytat: "Wszystko wskazuje na to, że znaleźli się sędziowie świadomie uczestniczący w przestępstwie wyłudzania pieniędzy od przedsiębiorców, którzy wchodzili w interesy z Wojciechowskim, a wychodzili z nich pozbawieni majątku".

O jakiego przedsiębiorcę chodzi? Poseł miał na myśli śląskiego biznesmena Eugeniusza Jasikowskiego. To na działce kontrolowanej przez jego spółkę JW chciało postawić biurowiec. Budynek jednak nigdy nie powstał, bo deweloper nagle się wycofał, zarzucając partnerowi niespełnienie warunków umowy. Sprawa trafiła do sądu - Jasikowski wystąpił przeciw Wojciechowskiemu, a Wojciechowski przeciw Jasikowskiemu.

Po jednym z nich Jasikowski mówił: "Czuję się okradziony w majestacie prawa. Wyrok jest dla mnie kuriozalny, bo J.W. zachowało i działkę wartą co najmniej 19 mln zł, i pieniądze. Zjedli ciastko i mają ciastko. Jaką motywacją kierował się sąd, nie mam pojęcia".

Z naszych informacji wynika, że Żalek kilkanaście dni temu zwrócił się do szefa sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych Kazimierza Smolińskiego o jak najszybsze wyznaczenie terminu posiedzenia, na którym wniosek dotyczący jego immunitetu zostanie zaopiniowany. Polityk w piśmie do Komisji chce, by podczas dyskusji ws. immunitetu pojawiło się znacznie więcej osób.