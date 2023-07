Mentzen zdenerwował się podczas wywiadu. Padło pytanie o bicie dzieci

- Co do zasady klaps ma dyscyplinować, więc musi być nieprzyjemny. Z badań wynika, że dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów niż te, które w ogóle nie są karane - mówił wówczas Mentzen. Pytany z jakich badań to wynika odpowiedział: "nie pamiętam teraz. Musiałbym sprawdzić". Cały wywiad z Mentzenem przeczytacie, klikając TUTAJ.