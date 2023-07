Brat Mentzena rezygnuje ze startu w wyborach. Jest już następca

Lider Konfederacji podkreślił, że "bardzo źli i niestety dość wpływowy ludzie, mający dostęp do akt prokuratorskich, myślą teraz, że mogą mnie tym szantażować". Stwierdził, że mogą próbować wykorzystać tę sprawę do nakłonienia go "do korzystnego dla nich zachowania". Mentzen przekonywał wówczas, że jego brat jest niewinny, a w sprawie nic się nie dzieje od 2015 roku.