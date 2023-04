Media o podsłuchach w hotelach PHH. Służby zaprzeczają

"Gazeta Wyborcza", powołując się na swoich informatorów, twierdzi, że współpracownicy Polskiego Holdingu Hotelowego mają obowiązek informowania prezesa Gheorghe Mariana Cristescu o najważniejszych gościach. W ten sposób miał się on dowiedzieć m.in. o spotkaniu działaczy Platformy Obywatelskiej ze Swiatłaną Cichanouską, opozycyjną kandydatką na prezydenta Białorusi. Doszło do niego we wrześniu 2020 roku.