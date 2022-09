Masowe ucieczki Rosjan. Wielkie kolejki przy wjazdach do Gruzji i Finlandii

Nie mamy dokładnych danych, ale podróżni mówili o nawet pięciokilometrowych kolejkach – przekazał Mikko Hamalainen, kierujący jednostką terenową oddziału Straży Granicznej Południowo-Wschodniej Finlandii. To właśnie przez przejścia w tym regionie, skupiające głównie ruch z okolic Petersburga, przybywa do Finlandii najwięcej Rosjan; w weekend ok. 15 tys.