Turcja podjęła decyzję ws. Ukrainy. Rzecznik Erdogana potwierdza

- Mam obawy, że w tym takim niezrozumiałym widzie imperialnym, imperialistycznym Putina może dojść do konfliktu zbrojnego na szeroką skalę, nawet globalnego i to byłoby czymś, co jest szczególnie niebezpieczne - powiedział wiceszef MON w Programie Pierwszym Polskiego Radia, pytany o możliwe konsekwencje referendów w samozwańczych republikach oraz groźbach użycia broni jądrowej przez Rosję.