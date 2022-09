Były szef bułgarskiego wywiadu: Pentagon może uderzyć prewencyjnie, jeśli Rosja przemieści siły nuklearne

- Mobilizacja w Rosji ma na celu kilka rzeczy. Ma uzupełnić przerzedzone działaniami militarnymi szeregi. Ale jednocześnie to sposób na pozbycie się niewygodnych ludzi, tych, o których wiadomo, że nie lubią reżimu. Jeśli zwykły Rosjanin do tej pory nie zastanawiał się zbytnio nad tym, co dzieje się za granicą Rosji, to teraz uświadomi to sobie brutalnie - powiedział generał Giaurow bułgarskiemu portalowi offnews.bg.