Finowie mają już dość Rosjan. Koniec z obchodzeniem sankcji

Dzieje się tak, ponieważ sankcje nałożone przez Zachód na Moskwę zablokowały przestrzeń lotniczą dla rosyjskich samolotów. Stąd też trzeba szukać alternatyw, by dotrzeć chociażby do państw UE. Nie podoba się to jednak Finom, którzy mówią wprost, że mają tego wszystkiego dość.