Kolejny "sukces" Putina. Litwa, Łotwa, Estonia i Polska założą mu kaftan bezpieczeństwa z HIMARS-ów

Z komunikatu, jaki w środę litewskie MON przekazało mediom, wynika jednak, że to będzie jednak zakup wspólny i hurtowy. "Wszystkie trzy kraje bałtyckie porozumiały się co do rozwoju takiej zdolności w regionie, we współpracy ze sobą i liczą na wsparcie USA i/lub współfinansowanie projektu" - poinformowano.