Szwecja i Finlandia do NATO. Jest podpis prezydenta Andrzeja Dudy

- Ludzie uważali, że na skutek działań bilateralnych, które mogą prowadzić w tej części świata z wielkim imperium jakim jest Rosja, wystarczy to do zapewnienia bezpieczeństwa. Rosyjska agresja na Ukrainę zdecydowanie zmieniła to spojrzenie i władze zarówno Finlandii jak Szwecji jasno i wyraźnie zobaczyły to, nie poprzez to, co mówiło się w partiach politycznych, ale przez to, co mówiły społeczeństwa. Narastające poparcie wzmocnienia bezpieczeństwa krajów poprzez przynależność do wspólnoty NATO - dodał prezydent.