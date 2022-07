Niepokojące słowa Erdogana ws. Szwecji i Finlandii w NATO. Turcja grozi "zamrożeniem" akcesji

Zagroził też, że jeśli to się nie zmieni, Turcja będzie zwlekać z ratyfikacją akcesji nowych krajów do NATO. - Najpierw Szwecja i Finlandia powinny wypełnić swoje zobowiązania zapisane w tekście porozumienia (...). Jeżeli tego nie zrobią, to oczywiście nie ma mowy o wysłaniu wniosku ratyfikacyjnego do naszego parlamentu - zapowiedział Erdogan.