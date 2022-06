Turcja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. "Blokowanie Szwecji i Finlandii w NATO może powrócić"

"Propagandowy sukces Turcji"

Treść porozumienia budzi wątpliwości o jego cenę, tym bardziej, że władze w Ankarze wykorzystują argument walki z terroryzmem do umacniania swoich autorytarnych zapędów. Zdaniem dra Witolda Repetowicza, dziennikarza Defence 24 i eksperta ds. Bliskiego Wschodu, Turcja zyskuje wyłącznie krótkotrwały efekt propagandowy, jednocześnie nie zamykając sobie drogi do tego, by w przyszłości nadal utrudniać Szwecji i Finlandii wejście do NATO.