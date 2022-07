Taki był plan Kremla. Oleg Cariow miał stanąć na czele marionetkowego rządu w Kijowie

Od początku wojny w Ukrainie mówiono, że Rosja miała plan na szybkie podbicie Kijowa. Jak się okazuje, Rosjanie mieli powód, by myśleć, że im się to uda. "Moskwa liczyła na aktywację uśpionych agentów w ukraińskim aparacie bezpieczeństwa" - wynika ze śledztwa agencji Reutera. "Kreml przygotowywał właściciela hoteli i byłego posła ukraińskiego parlamentu Olega Cariowa, by stanął na czele marionetkowego rządu w podbitym Kijowie" - piszą autorzy raportu Mari Saito i Marii Cewkowej.