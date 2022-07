Ukraińcy prą naprzód. Ostrzelali okupowane miasta [RELACJA NA ŻYWO]

Rosyjskie zgrupowanie w obwodzie donieckim najprawdopodobniej stara się wykorzystać najnowsze zdobycze terytorialne wokół Bachmutu i może nadać niższy priorytet wysiłkom na rzecz zdobycia Siewierska, ale jest jeszcze za wcześnie, by to stwierdzić - oceniają analitycy Instytutu Badań nad Wojną (ISW). Zdaniem analityków ISW jest jednak mało prawdopodobne, by Rosjanom udało się zdobyć Bachmut.