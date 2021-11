Makowski: Jedna kamera warta więcej niż dziesięć dywizji [OPINIA]

Podobno po znowelizowaniu ustawy o stanie wyjątkowym na tereny przygraniczne mają w końcu zostać dopuszczeni dziennikarze. Nadal jednak zasadne jest pytanie - na co czekaliśmy do tego momentu? We wspomnianej na początku rozmowie z jednym z ministrów rządu Zjednoczonej Prawicy przebija się powtarzany przez rzeszę komentatorów albo pracowników mediów publicznych argument: "Wpuścimy i co się będzie działo? Co to zmieni? Media są antyrządowe i zakłamią przekaz. Już lepiej, żeby ich nie było".