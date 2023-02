Zlecał egzekucje na froncie. Prigożyn ogłosił kapitulację

Tylko dwie osoby z rosyjskiego establishmentu, który można zamknąć w określeniu polityczny, mogą nawiązywać do Władimira Putina skalą niechęci i obrzydzenia, jakie budzą w oczach świata. W przeciwieństwie do Ramzana Kadyrowa, Jewgienij Prigożyn, czyli szef grupy Wagnera, nie ukrywał ambicji wykraczających poza obszar swoich specjalizacji. Sukcesy na froncie z końca ubiegłego roku wynosiły go, zdaniem niektórych, nawet na Kreml - jako następcę Putina. Zaledwie po kilkunastu tygodniach musi bronić jednak pozycji jako przyboczny dyktatora. Dlaczego jego rola tak bardzo i nagle słabnie?