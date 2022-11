Putin drży o ich poparcie. Amerykanie wskazują nazwiska

Jewgienij Prigożyn to od dawna bliski współpracownik Putina, często nazywany jego "kucharzem". Przydomek zawdzięcza kontraktom na realizację dostaw żywności do rosyjskiej armii. Jednak przede wszystkim to twórca i sponsor prywatnej armii, czyli tzw. grupy Wagnera, która obecnie stanowi kluczową siłę na froncie.