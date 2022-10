Kadyrow uderzył w armię Rosji. "Musimy zmieść ukraińskie miasta"

- My już ogłosiliśmy stan wojenny (...). Ale oni (Ukraińcy - przyp. red.) się nie krępują i strzelają. Moim zdaniem nasza odpowiedź była słaba. Jeśli pocisk trafia w naszą stronę, w nasz region, to musimy zmieść ich miasta z powierzchni ziemi. Do tego stopnia, żeby można było zobaczyć daleki horyzont. Żeby zrozumieli, że nie mogą nawet myśleć o strzelaniu w naszym kierunku - powiedział oburzony.