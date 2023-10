Ma szansę na nowy rekord w regionie. Przewaga Płażyńskiego nad Pomaską

Choć w Gdańsku przewagę ma KO, to najlepszy indywidualny wynik należy do PiS. Po raz drugi z rzędu Kacper Płażyński ma szanse na najlepszy wynik w wyborach parlamentarnych w okręgu gdańskim. Ma przewagę ok. 20 tys. głosów nad liderką listy KO Agnieszką Pomaską. Znacząco zdeklasował też bardziej doświadczonych posłów z listy PiS.