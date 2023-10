"Aborcja nie jest jedynym tematem". Wiceszefowa Polski 2050 o prawach kobiet

Zależy nam mocno, by przestać myśleć kadencyjnie, a bardziej długoterminowo. Chcemy działać strategicznie i długofalowo, by co kadencję nie wywracać wszystkiego do góry nogami. Np. w kwestii energetyki, w której jesteśmy kilkanaście lat do tyłu. Co z tego, że będziemy mogli postawić kilka hektarów farm fotowoltaicznych, jak nie będzie dobrych sieci do przesyłu?