Związki partnerskie "od zaraz"? Kandydat na posła zapowiada

Wybory parlamentarne już 15 października. Podczas trwającej kampanii wyborczej jedną z poruszanych kwestii są związki partnerskie. - Związki partnerskie to jest rzecz do załatwienia od razu. Nie może być tak, że osoby, które chcą żyć wspólnie, mają rzucane kłody pod nogi od państwa. Mamy to ustalone jako Polska 2050. Ja za związkami partnerskimi na pewno podniosę rękę - mówił podczas Debaty Politycznej Wirtualnej Polski Adam Gomoła, startujący z list Trzeciej Drogi. Głos zabrał także kandydat Lewicy Jakub Pietrzak. - Aborcja do 12. tygodnia ciąży bez pytania lekarza, księdza, psychologa - wyłączna decyzja kobiety. Związki partnerskie, równość małżeńska - wyliczał działacz opozycji, wskazując na konieczność liberalizacji polskiego prawa.

Rozwiń