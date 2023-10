Propozycja z PSL-u. "Wezmę na przejażdżkę ludzi z PiS i Orlenu"

Na stacjach Orlenu w całej Polsce brakuje paliwa. - Gdy z piątku na sobotę przemieszczaliśmy się z województwa pomorskiego do Elbląga i nie mogliśmy zatankować. Pewnie przypadkowo doszło do awarii dystrybutora - ironizował w programie "Tłit" rzecznik PSL-u Miłosz Motyka. - Awaria wynika z maila, którego Orlen wysłał do prowadzących swoje stacje. Chętnie wziąłbym na przejażdżkę polityków PiS i członków zarządu Orlenu. Jest gigantyczny problem. Sam Daniel Obajtek pewnie o tym wie, bo w 2022 r. mówił, że obniżenie cen na stacjach wiąże się z zachwianiem dostępnością paliw. Jest tak, jak to opisał - dodał. Jak mówił polityk Trzeciej Drogi, wyborcy, z którymi rozmawiał, mówili, że wstrzymają się z tankowaniem do pełna aż ceny spadną jeszcze mocniej.

Rozwiń