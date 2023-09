"Moja koleżanka została zgwałcona". Mocne słowa posłanki Lewicy

Specjalny apel Jolanty Kwaśniewskiej

Finał konwencji uwieńczyło wystąpienie gościa specjalnego, Jolanty Kwaśniewskiej. Była pierwsza dama Polski połączyła się z Gdańskiem zdalnie, by zachęcić wszystkie kobiety do udziału w wyborach. Przypominała, że oddanie głosu to nie tylko prawo i obowiązek, ale również przywilej, o który walczyły nasze babki.