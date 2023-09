Poseł PO musi przeprosić wojewodę małopolskiego z PiS. Ma 24 godziny

- Zero pomocy, zero wsparcia, to jest tak naprawdę roczny efekt poczynań ekipy PiS-u i wojewody Łukasza Kmity - mówił Sowa podczas konferencji. - Rząd PiS-u przyjął w stosunku do Trzebini strategię nicnierobienia i przeczekania, aż miną wybory. Wojewoda stchórzył, nie przyjeżdża do Trzebini, woli powiesić sto banerów mieszkańcom Gaja i Trzebini - podawał kolejne argumenty.