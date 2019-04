Libia staje się "drugą Syrią". Polityka migracyjna Europy jest zagrożona

Nowy konflikt u granicy Europy grozi wielką falą uchodźców. Walki eskalują, a Libijczycy tracący dach nad głową to tylko część problemu. W kraju są setki tysięcy migrantów, dla których jedynym kierunkiem ucieczki jest północ - Europa.

Uchodźcy wewnętrzni, czyli Libijczycy opuszczający domy i szukający schronienia wewnątrz kraju, to tylko część problemu. Według szacunków organizacji pozarządowych na terytorium kraju może być nawet 800 tys. migrantów z Afryki szukających drogi do Europy przez Morze Śródziemne. Wojna domowa może zniweczyć inwestycje i wysiłki Włoch i innych krajów UE, które starały się na tyle ustabilizować Libię i wspierać jej rząd, aby przeciąć szlaki przemytu ludzi.

Wali się europejski plan zatrzymania migracji

Istnieje realna groźba długotrwałej, wyniszczającej wojny domowej. "Nowa Syria" będzie gorsza od tej "oryginalnej". Do setek tysięcy zdesperowanych migrantów z Afryki subsaharyjskiej dołączą sami Libijczycy, którzy dotychczas nie uciekali do Europy.

Nowe możliwości dla przemytników i ISIS

Inaczej jednak będzie to wyglądało, gdy codziennie w morze wypływać będą dziesiątki łodzi, jak to miało miejsce w 2015 r. W szczytowym momencie kryzysu migracyjnego co kilka dni opinią publiczną wstrząsały informacje o utonięciu kilkuset ludzi, co zmusiło polityków i organizacje pozarządowe do rozpoczęcia operacji ratunkowych. Znani z bezwzględności przemytnicy mogą celowo wykorzystać ten mechanizm nawet kosztem życia wielu migrantów i uchodźców.