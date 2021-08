"Lex TVN". Amerykanie wyprowadzą z Polski część wojsk? Rzecznik rządu reaguje na tekst WP

Reporter WP Marcin Makowski dotarł do nieoficjalnych informacji ze Stanów Zjednoczonych. Według jego ustaleń przegłosowanie nowelizacji ustawy o KRRiT może prowadzić do zmiany amerykańskich planów wojskowych wobec Polski. "Na Kapitolu rozmawia się o relokacji części wojsk do Rumunii" - czytamy.