Kurski wejdzie do rządu? "Dla Morawieckiego byłoby to największe upokorzenie"

Pytany o to, "że w kuluarach słychać, iż Jacek Kurski miałby zająć się kampanią wyborczą PiS-u", Kwiatkowski powiedział: "ta ekipa ma to do siebie, że on mógłby się tym zajmować z ul. Woronicza 17". - Myślę, że nie tylko by mu to nie przeszkadzało, ale miałby jeszcze więcej instrumentów w ręku i pewnie jeszcze by się tym chwalił - powiedział. - Nie sądzę - podkreślił Robert Kwiatkowski.