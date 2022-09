"Wiadomości" nie milczały. Tak pożegnały prezesa TVP

Celem wzbogacenie oferty programowej

Następnie głos zabrał nowy prezes TVP. - Ogromna zasługa Jacka Kurskiego, że dzisiaj Telewizja Publiczna ma ponad 30 proc. udziału w rynku, że jest silnym graczem, że na nowo uwierzyła w swoją potęgę, że produkcja wróciła na Woronicza. Czas teraz wzbogacić ofertę TVP w jeszcze większym stopniu o to, czego nie mają stacje komercyjne: o dobrze rozumianą kulturę, o dokument, o podniesienie na o wiele wyższy poziom naszej produkcji serialowej i filmowej. Tak naprawdę to jest telewizja, to co możemy zobaczyć, a nie tylko usłyszeć - mówił Matyszkiewicz.