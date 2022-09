Mateusz Matyszkowicz. Kim jest nowy prezes TVP? Zastąpił Kurskiego

Nowy prezes TVP ostatecznie związał swoją karierę z mediami. Od 2013 roku, przez trzy lata prowadził program "Literatura na trzeźwo" nadawany w Telewizji Republika. W 2016 Matyszkowicz trafił do kanału tematycznego TVP Kultura, którego został prezesem w 2016 roku. W tym samym czasie prowadził także audycję "Chuligan literacki", nadawaną w programie trzecim Polskiego Radia. Rok później wybrano go na prezesa TVP1 - Matyszkowicz sprawował tę funkcję do 2018 r. Rok później, 25 kwietnia 2019 mężczyzna został członkiem zarządu Telewizji Polskiej.