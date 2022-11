Kuriozalne słowa ambasadora Rosji. To miała być "propozycja Warszawy"

Wybuch we wsi Przewodów

Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne. Tego dnia na terenie leżącej blisko granicy z Ukrainą wsi Przewodów (woj. lubelskie) spadł pocisk, doszło do eksplozji w wyniku której zginęło dwóch obywateli Polski. W związku z tymi wydarzeniami we wtorek wieczorem minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wezwał ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa do MSZ z żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień; ich rozmowa zakończyła się we wtorek przed północą.