Polacy przy granicy powinni być ostrzegani o atakach Rosji? "Rozsądne komunikaty"

Zapytaliśmy też kilku posłów z woj. lubelskiego o to, czy mieszkańcy powinni być ostrzegani o kolejnych atakach Rosji przy granicy. Zareagował poseł Sylwester Tułajew (PiS), członek sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. - Wspólnie z naszymi sojusznikami z USA i przyjaciółmi z Ukrainy wyjaśniamy to, co wydarzyło się w Przewodowie. Najważniejsze jest to, że nie ma w tej chwili bezpośredniego zagrożenia dla Polski. Polska jest bezpieczna. Służby i wojsko polskie działają prawidłowo. Stale zwiększana jest obecność sił wojskowych przy granicy. Należy zachować rozwagę, aby nie eskalować niepotrzebnego napięcia - odparł.