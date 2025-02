Rząd zszokowany słowami Trumpa, Duda zwołuje RBN. Znamy kulisy

Prezydentowi Dudzie zależy jednak, by na RBN pojawili się najważniejsi polscy politycy (choć nie będzie na niej głównych kandydatów na prezydenta: Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego).

Uważam, że w tej chwili jest czas, aby te zagadnienia przedyskutować na polskiej scenie politycznej w szerokim gronie. Dlatego zdecydowałem, że zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Odbędzie się w przyszły poniedziałek, kiedy będziemy znali już rezultaty spotkań w Kijowie, do których dojdzie w najbliższych dniach. Będziemy również więcej wiedzieli na temat wstępnych ustaleń dotyczących przyszłości rozmów pokojowych

Jak słyszymy w Kancelarii Prezydenta, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego będzie pierwszą okazją do bezpośredniej rozmowy głowy państwa z premierem Donaldem Tuskiem . Wedle naszych informacji, które potwierdziliśmy zarówno w rządzie, jak i w otoczeniu Dudy, politycy nie kontaktowali się ze sobą w ostatnim czasie.

Jak dodaje, "jest to konieczne w obecnej, nowej sytuacji międzynarodowej". - Pan prezydent jest po serii spotkań z przedstawicielami amerykańskiej administracji i w związku z tym chce się z przedstawicielami rządu podzielić stanem wiedzy na ten temat - przyznaje szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Jak słyszymy, tematem rozmów RBN, który poruszyć chcą przede wszystkim przedstawiciele rządu, są niepokojące wypowiedzi Donalda Trumpa m.in. o tym, że w Ukrainie są potrzebne wybory prezydenckie (to jeden z warunków Rosji, z którym zgadza się prezydent USA).

Trump powiedział też, że Ukraina "nigdy nie powinna zaczynać wojny" (inwazję rozpoczął Putin), a Rosji zależy dziś na pokoju, co powinno jej otworzyć drogę m.in. do powrotu do G8.