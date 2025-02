Padł termin. Prezydent zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego

We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i specjalnego wysłannika Donalda Trumpa gen. Keitha Kellogga. - Zostaliśmy zapewnieni, że nie ma absolutnie żadnych zamiarów amerykańskich co do tego, żeby obniżać aktywność tutaj - w naszej części Europy, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa - mówił prezydent.

- Będziemy wtedy też więcej wiedzieli na temat (...) wstępnych, ustaleń dotyczących przyszłości. (...) Bo to, co dzieje się dzisiaj w Arabii Saudyjskiej, to są przygotowania do rozmów pokojowych, które będą się toczyły - mówił Duda.