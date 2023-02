Kreml patrzy na Warszawę. Pieskow zabrał głos

- Oczywiście obserwowaliśmy to bardzo uważnie. Będziemy też uważnie obserwować, co będzie się działo dzisiaj w Polsce - stwierdził Pieskow. - Chociaż z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że będzie to kontynuacja rusofobii, wzajemnego zapewniania o nowych dostawach broni i eskalacji napięcia - dodał kłamliwie.