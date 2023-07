Koszenie trawy w lecie. Miasta decydują się na ograniczenia. "Regulują klimat miejski"

Jak jednocześnie informuje MKiŚ, koszenie trawników latem, w okresie suszy prowadzi do pylenia podłoża oraz zasychania zieleni. "Wydaje się zasadnym, że w takich warunkach, z jakimi mamy do czynienia w chwili obecnej, należałoby ograniczyć koszenie trawników do tych miejsc, w których jest to konieczne (np. ze względów bezpieczeństwa związanych np. odpowiednią widocznością w sąsiedztwie pasa ruchu drogowego)".