Nawet 40 stopni. Skutki odczujemy wszyscy, tak źle jeszcze nie było

A to nie jest po prostu odchylenie od normy. To nasza rzeczywistość. Trzy najcieplejsze lata w historii pomiarów to 2016, 2020 i 2019. Mało tego - w pierwszej dziesiątce najcieplejszych lat w historii pomiarów znajdują się same lata po 2010 roku. Może robić to wrażenie, że średnia globalna temperatura nigdy w znanej nam historii Ziemi nie rosła szybciej niż obecnie.