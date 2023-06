Cała Polska na bordowo. Tak źle dawno nie było. "Ten granat musi wybuchnąć"

Jak przeciwdziałać temu problemowi?

IMGW radzi, by przykładać większą wagę do problemu suszy w naszym kraju. Według zaleceń instytutu należy zacząć od najprostszych czynności - ograniczenia zużycia wody podczas zmywania naczyń czy prania. Eksperci radzą, by gromadzić wodę, instalując zbiorniki na deszczówkę, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystać jej zapas do nawadniania roślin.