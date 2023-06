Ogromne zagrożenie przeciwpożarowe. Cała mapa na czerwono

W ostatnich dniach, czyli od 27 do 31 maja strażacy wyjeżdżali do 40-60 pożarów w lasach dziennie. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski poinformował, że od początku roku odnotowano już 1 tys. 413 pożarów lasów, najwięcej w maju – ponad 1 tys. W analogicznym czasie 2022 roku doszło do 3 tys. 690 pożarów w lasach.